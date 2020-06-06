فيديو مؤثر يرصد اللحظات الأخيرة للإعلامي السعودي الشاب علي حكمي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 6 يونيو 2020 09:14 مساءً - لا تزال الصدمة والحزن يسيطران على جمهور وزملاء الإعلامي السعودي الشاب، علي حكمي، الذي وافته المنية أمس الجمعة، غرقا في البحر الأحمر.

وكان الإعلامي الراحل، ظل حتى قبل وفاته بساعات، ينشر مقاطع فيديو وصور من المدينة، ويصور لحظة هبوط الأمطار ويدعو للأمة أن يزيح عنها فيروس كورونا.

وكان آخر ما كتبه الإعلامي الشاب على حسابه على سناب شات قبل رحيله: “سنرحل يوماً دون وداع سنترك خلفنا كل ما نريد، وما لا نريد ذلك هو الرحيل البعيد، اللهم أرزقنا حسن الحياة وحسن الرحيل وارزقنا بمن يدعو لنا بعد الموت”.

وسادت حالة من الحزن بالسعودية، عقب وفاة الإعلامي السعودي على حكمي غرقا في البحر.

وقد تسبب موت الإعلامي الشاب في صدمة لدى المغردين في المملكة الذين نعوه في تغريدات على موقع تويتر.

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وكانت وسائل إعلام سعودية، قد ذكرت أن علي حكمي، توفي مساء الجمعة، في مدينة جازان، غرقا في مياه البحر الأحمر.

وأضافت أن حكمي الإعلامي ومقدم البرامج، نشر في صفحته على تويتر مساء الجمعة سلسلة من الفيديوهات لأجواء المطر في المدينة، قبل وفاته في حادثة لم يعرف تفاصيلها.

كما أعادت ناشطة تدوينة حكمي، وعلقت عليها بالقول : ” ما كان يدري أن بعد المطر ستكون نهايته، داعية له بالرحمة”.

وعلي حكمي، هو إعلامي سعودي يقدم البرامج وكاتب صحفي وشاعر، يعمل في مجال العلاقات العامة لعدة جهات، وحصل على جائزة الحوار الإعلامي سنة 2018.

