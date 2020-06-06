الفن في أسبوع| وفاة "سامبو" وزواج شقيقة محمد رمضان وعمليتان لهنيدي وأشرف زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى:

نشر موقع الخليج 365، خلال الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار المتعلقة بشائعة أزمة شيرين وحسام حبيب، وجنازة حسن حسني، وعملية جراحية لهنيدي ولأشرف زكي، وغيرها.

وإليكم تفاصيل ما تم نشره..

من شائعات الشجار وطلب الطلاق إلى نفي.. قصة شيرين وحسام حبيب (فيديو)

أزمة أو شائعة جديدة طاردت حياة الفنان شيرين عبدالوهاب، ولم تكن الأزمة بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل كالعادة، لكنها كانت أنباء عن شجار كبير مع زوجها الفنان حسام حبيب.. إليكم التفاصيل

بعد خضوعه لعملية.. نهال عنبر تكشف تفاصيل الحالة الصحية لأشرف زكي

كشفت الفنانة نهال عنبر، المسؤولة عن الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، تفاصيل الحالة الصحية لنقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، قائلة: "الحمد الله هو بخير الآن".. إليكم التفاصيل

فيلم مصري ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان كان في دورته الملغاة

كشف مهرجان كان السينمائي، عن اختياراته الرسمية لدورته الـ73، والتي تم إلغاؤها بسبب انتشار فيروس كورونا.. إليكم التفاصيل

أشرف زكي: رجاء الجداوي لم تفقد الوعي.. وحالتها مستقرة

كشف أشرف زكي نقيب الممثلين، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، بعدما دخلت غرفة العناية المركزة يوم الثلاثاء نتيجة لارتفاع درجة الحرارة.. إليكم التفاصيل

بعد إجرائهما تحليل "كورونا".. أحمد السقا: "أنا وزوجتي بخير"

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طمأن الفنان أحمد السقا محبيه وجمهوره على الحالة الصحية له ولزوجته الإعلامية مها الصغير، بشأن إصابتهما بفيروس "كورونا".. إليكم التفاصيل

خاص| "ليس كورونا".. تعرف على سبب وفاة الفنان علي عبدالرحيم

نفى الفنان خالد محروس أن يكون علي عبدالرحيم قد مات بـ"الكورونا".. إليكم التفاصيل

محمد هنيدي لـ"الخليج 365": أجريت قسطرة قلبية بسبب انسداد الشرايين وأشعر بتحسن الآن

قال الفنان محمد هنيدي إنه خضع لإجراء عملية قسطرة قلب خلال الأيام الماضية، ومؤكدًا أنه بدأ يشعر بالتعافي وتحسن حالته الصحية.. إليكم التفاصيل

العروسان بالكمامات.. ١٤ صورة ترصد حفل زفاف شقيقة محمد رمضان

احتفل الفنان محمد رمضان، مساء يوم الأحد الماضي، بزفاف شقيقته الكبرى إيمان رمضان، على حسام حامد.. إليكم التفاصيل

نهال نبيل تؤكد لـمصراوي إصابتها ووالدتها بالكورونا

كشفت المطربة نهال نبيل عن إصابتها ووالدتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها تخضع حاليا للعزل المنزلي.. إليكم التفاصيل

بالصور| غياب نجوم الفن وارتداء الكمامات.. أبرز لقطات جنازة حسن حسني

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 30 مايو، الفنان حسن حسني، وشُيعت جنازته من أحد مستشفيات القاهرة، وتم دفنه في مقابر أسرته بطريق مصر الفيوم.. إليكم التفاصيل