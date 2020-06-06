المطرب أمير يوسف يعلن إصابته بـ"كورونا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:
كشف المطرب أمير يوسف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكتب عبر حسابه على "فيسبوك: "عملت إشاعة مقطعية والدكتور قالي عندي كورونا، الحمدلله على كل شيء، بس أمانة ادعولي عشان الصبح كنت حاسس إني بموت".
وأضاف: "وفي المستشفى قالي اعزل نفسي في البيت، وأنا خايف من القاعدة لوحدي حقيقي، خايف ومش لاقي الأدوية في الصيدليات".
وتابع: "أنا خايف من الإحساس اللي جالي الصبح، جسمي كله كان منمل وبيغمى عليا وفجأة بدون أي مقدمات، ودلوقتي دايخ بحاول اطمن نفسي و اهديها، بس حقيقي تعبان و مش عارف هيحصل ايه، ادعولي بالله عليكم".
أمير يوسف ملحن ومطرب، بدأ مع فريق "كلاكيت باند" واستمر معه 4 سنوات، قبل أن ينفصل عنه.
من أشهر أغانيه "أنا سطرين" مع فريق أسفلت، "نور الفلاش".
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