المطرب أمير يوسف يعلن إصابته بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

كشف المطرب أمير يوسف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك: "عملت إشاعة مقطعية والدكتور قالي عندي كورونا، الحمدلله على كل شيء، بس أمانة ادعولي عشان الصبح كنت حاسس إني بموت".

وأضاف: "وفي المستشفى قالي اعزل نفسي في البيت، وأنا خايف من القاعدة لوحدي حقيقي، خايف ومش لاقي الأدوية في الصيدليات".

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وتابع: "أنا خايف من الإحساس اللي جالي الصبح، جسمي كله كان منمل وبيغمى عليا وفجأة بدون أي مقدمات، ودلوقتي دايخ بحاول اطمن نفسي و اهديها، بس حقيقي تعبان و مش عارف هيحصل ايه، ادعولي بالله عليكم".



أمير يوسف ملحن ومطرب، بدأ مع فريق "كلاكيت باند" واستمر معه 4 سنوات، قبل أن ينفصل عنه.

من أشهر أغانيه "أنا سطرين" مع فريق أسفلت، "نور الفلاش".

