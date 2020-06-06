صورة| متابعة تسخر من لون محمد رمضان.. والأخير يرد عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
رد الفنان محمد رمضان على متابعة سخرت من شكل ولون ابنه، عبر حسابه على فيسبوك.
البداية كانت مع نشر رمضان صورة تجمعه بابنه علي من كواليس أحدث كليباته" كورونا فيروس"، وعلق: "علمت ابني علي ازاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس.. الأغنية في خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب".
لترد متابعة: "أسود زي أبوه، المصيبة أن ماحدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها".
ليرد عليها رمضان: "أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط أن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل أن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".
ويستعد الفنان محمد رمضان لطرح كليب كورونا فيروس، عبر قناته، فيما كانت آخر أعماله الدرامية مسلسل البرنس.
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