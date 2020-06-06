"لمصلحة مين اللي عم بيصير".. إليسا تعلق على مظاهرات لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت المطربة اللبنانية إليسا عن استيائها الشديد من الأوضاع الحالية التي يمر بها لبنان.

وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" كلن جوعانين، كلن بيقبضوا نص معاش باللبناني، كلن ما معن يعلمو ويطعمو ولادن، كلن خايفين شو بدو يصير بكرا، كلن مرعوبين من المجاعة".

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وأضافت إليسا :" طيب لمصلحة مين اللي عم يصير بهالحالة؟ هالبربرية بتصلح الوضع أو بترد الدولار ١٥٠٠".

وشهدت بيروت اليوم، مظاهرات احتجاجًا على أوضاع البلاد.

وأحيت المطربة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا، الخميس 4 يونيو، بدون جمهور على تطبيق شاهد.