"رمضان" ينشر صورة مع نجله من كواليس كليب "كورونا فيروس".. فهل سيظهر معه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد رمضان صورة تجمعه بنجله علي، من كواليس كليب "كورونا فيروس"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق رمضان على الصورة: "علمت ابني علي إزاي يعقم غرفته في كليب كورونا فيروس، الأغنية خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب".
وأضاف رمضان: "المشتركين في القناة هيشوفوها قبل نزولها بيوم، ثقة في الله نجاح".
كليب "كورونا فيروس" جاءت فكرته في ظل الظروف التي يمر بها العالم بشأن فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر طرح الكليب خلال الأيام القادمة، بعد أن انتهى محمد رمضان من تصويره مؤخرًا.
وعرض للفنان محمد رمضان مؤخرًا، مسلسل "البرنس"، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد زاهر، وعبد العزيز مخيون، وإدوارد، وروجينا، ومحمد علاء، ونور، ودنيا عبد العزيز، ومحمد علاء، وريم سامي، ومحمد داش.
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