خاص| تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار فاروق سلامة.. ليست تسممًا دمويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نفى الإعلامي محمد السماحي صحة ما نُشر عن إصابة الموسيقار فاروق سلامة بتسمم دموي، موضحًا أنه يعاني من التهاب رئوي حاد.

السماحي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" تحدث عن الحالة الصحية لخاله، وقال: "الموسيقار فاروق سلامة يعاني من التهاب رئوي حاد، وبدأت حالته في التحسن، إذ يخضع للعلاج في منزله حاليًا"، وأضاف: "ليس صحيحًا ما تردد عن إصابته بالتسمم الدموي، وتواصلت مع أسرته الفنانة نادية مصطفى والفنان حلمي عبدالباقي أعضاء مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، لمتابعة علاجه وحالته الصحية".

الموسيقار فاروق سلامة 85 عامًا من رواد العزف على الأكورديون، وأدخل عليه الربع تون الشرقي، واشتهر بـ"صولاهاته" بألحان بليغ حمدي لكوكب الشرق أم كلثوم، ومنها "ألف ليلة وليلة"، ولحن سلامة لنخبة من المطربين والمطربات، ومنهم: "أحمد عدوية، ميادة الحناوي، سميرة سعيد، وعايدة الشاعر"، ووضع الموسيقى التصويرية لعدة أفلام.