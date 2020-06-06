نسرين طافش بـ"الكمامة" في سهرة مع صديقاتها على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة نسرين طافش، على مشاركة متابعيها صور من سهرتها التي قضتها مساء أمس الجمعة، بصحبة صديقاتها.

ونشرت نسرين، صورا من السهرة التي قضتها على البحر في دبي عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خارج المكان والزمان.. لم يكن هناك سوى الحب".

يذكر أن، نسرين طافش، تنتظر عودة حركة الطيران بعد تعليقها منذ نهاية شهر مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا، والسفر إلى القاهرة لارتباطها بمسلسل "الوجه الآخر" الذي تعاقدت عليه قبل 3 أشهر.

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