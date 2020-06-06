فيديو .. ميريام فارس تمارس التمارين الرياضية

نشرت الفنانة ميريام فارس فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وظهرت ميريام من خلاله وهي Advertisements تمارس التمارين تمارس التمارين الرياضية الشاقة، وذلك لتحفيز جمهورها ومحبيها على الحفاظ على لياقتهم البدنية. يذكر أن الفنانة ميريام فارس طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان حبيبي سعودي، وهي من كلمات وليد الحَسَنية، وألحان يوسف العماني، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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