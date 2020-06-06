نجل محمد رمضان يتعرض للتنمر

تعرض النجم محمد رمضان وابنه علي للتمنر، وجاء ذلك من قبل حساب مجهول يدعم العنصرية، قائلًا: اسود زي ابوه المصيبة ان محدش من عياله في جمال امهم ولا لونها.

ورد النجم محمد رمضان بكل أدب على ذلك المنشور البذئ الذي يتهجن على البشرة السوداء، وخاصة في وقت قام الجميع يدعو للمساواة، وأن مثل هذه العنصرية تعدي على

Advertisements

الذات الإلهية، و قائلًا: انا فخور بلوني ولون ابويا واولادي .. اللي ربنا خلقه ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل ان امهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض.

يذكر أن النجم محمد رمضان يستعد لطرح كليب بعنوان كورونا ڤيروس، ومن المقرر طرحه خلال أيام عبر قناة محمد رمضان الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.