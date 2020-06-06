شاهد .. محمد رمضان يعلم ابنه علي كيفية التعقيم من خلال كورونا ڤيروس

نشر النجم محمد رمضان صورة برفقة ابنه علي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر محمد رمضان برفقة علي من خلال كواليس تصوير كليب كورونا ڤيروس، وصرح رمضان بأنه علم ابنه علي كيفية تعقيم غرفته، ومن المقرر طرح الأغنية خلال Advertisements أيام قليلة عبر قناة محمد رمضان الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. أيام قليلة عبر قناة محمد رمضان الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. يذكر أن النجم محمد رمضان طرح أخيرًا كليب بعنوان رايحين نسهر، وحقق الكليب نسبة مشاهدات بلغت الـ 106 ملايين مشاهدة، منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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