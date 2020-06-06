فيديو.. شذى حسون تطرح أحدث أغانيها بعنوان "أخاف أحجى"

طرحت المطربة العراقية شذى حسون، أحدث أغانيها بعنوان "أخاف أحجى"، عبر القناة الرسمية لموقع روتانا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. يشار إلى أن أغنية "أخاف أحجى"، كلمات علي خصاف، أعاد توزيعها حسام الدين، والإخراج الموسيقي علي القاسم. كلمات الأغنية أخاف أحجي وعليا الناس يقولون Advertisements شي يقولون تولع بالمحبه وصار مجنون خل يقولون انا وياك افرح .. كول وحجي تره كلبي تجرح ..عيني احجي شحجي رموني بسهم العيون العيون العيون

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