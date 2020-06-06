نقابة المهن الموسيقية تقدم واجب العزاء في أشرف سالم

قدم النجم هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية تقدم واجب العزاء في الملحن أشرف سالم، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر النقيب هاني شاكر، صورة للملحن أشرف سالم، وعلق عليها ناعيًا: انا لله وانا اليه راجعون انعي اخويا وصديق عمري الملحن اشرف سالم ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته Advertisements ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان. ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان. يذكر أن الملحن أشرف سالم توفي يوم الخميس الموافق 4 الماضي من شهر يونيو الجاري، وذلك بعد إصابته بذبحة صدرية بعد أن دخل المستشفى لمدة يومين فقط حتى فارق الحياة عن عمر يناهز 50 عامًا.

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