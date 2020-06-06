باحث سياسي يشيد بجهود القيادة المصرية لحل الأزمة الليبية

أشاد عمرو هيكل الباحث السياسي، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية ومساعيها لحل الأزمة الليبية حفاظًا على سلامة شعبها وأرضها.
وقال عمرو هيكل، إن إعلان مبادرة لحل الأزمة الليبية في إعلان القاهرة، تهدف الوصول لحلول حقيقية مع احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا وسلامه واستقرار أرضها.
وأضاف هيكل، أن لقاء الرئيس بالقادة الليبيين يأتي في ضوء مساعي مصر علي إرثاء الاستقرار الأمني والسياسي في ليبياالشقيقة، ولاسيما أن الأمن القومي الليبي امتداد لامن بلادنا القومي، مؤكدا ضرورة الاصطفاف الوطنى "المصرى - الليبي" ودعم ومساندة تحركات القيادة السياسية المصرية لحل الأزمة.
وشدد على أن الحل السياسي هو الأمثل لتلك الأزمة مع وضع حد بتدخل دولي لوقف انتهاكات المرتزقة والميلشيات المدفوعة من تركيا والتي تتغول على حساب سلامة أرض ليبيا وشعبها.
وأشار إلى أن إعلان القاهرة يحمل دعوات سلمية لكافة الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارا من الإثنين، والمضي قدما لإرساء الاستقرار بـ ليبيا وبناء مؤسساتها.
كما أشاد الباحث السياسي ببنود المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، والتي تضمنت التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، بالإضافة إلى احترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة قائلاً: مصر دائمًا وأبدًا ترعى مصالح الدول العربية وتستهدف استقرارها ونهضتها.
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