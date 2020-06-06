الخميس..أول حفل غنائي لـ وائل كفوري "أون لاين"

أعلن الفنان وائل كفوري عن حفله الغنائي الاول "أون لاين"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" كشف كفوري موعد الحفل قائلاً:"حفل لايف أونلاين عبر تطبيق شاهد VIP الخميس ١١ يونيو الساعة ١٠.٠٠ مساءً بتوقيت السعوديّة". لايف أونلاين عبر تطبيق شاهد VIP الخميس ١١ يونيو الساعة ١٠.٠٠ مساءً بتوقيت السعوديّة". يذكر ان آخر إصدارات كفوري الغنائية كانت من خلال أغنية "استشبهت فيكي" التي طرحها العام الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 9 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:منير بوعساف، ألحان:هشام بولس، توزيع:داني حلو.

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