بالصورة: ليدي غاغا تكشف عن مشروعها دعماً لأصحاب البشرة السوداء

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ونشرت ليدي غاغا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة ظهرت فيها يدها وتحمل علامة السلام، وعلّقت: “ابتداء من الغد، سأعطي حسابي على موقع “Instagram” لكل من المنظمات التي تبرعت لها مؤخراً، في محاولة لتوصيل أصواتهم المهمة”.

كما تعهدت أنها “سترفع أصوات كل الأعضاء والمجموعات الملهمة داخل مجتمع السود”.