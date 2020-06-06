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ونشرت ليدي غاغا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة ظهرت فيها يدها وتحمل علامة السلام، وعلّقت: “ابتداء من الغد، سأعطي حسابي على موقع “Instagram” لكل من المنظمات التي تبرعت لها مؤخراً، في محاولة لتوصيل أصواتهم المهمة”.
كما تعهدت أنها “سترفع أصوات كل الأعضاء والمجموعات الملهمة داخل مجتمع السود”.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: ليدي غاغا تكشف عن مشروعها دعماً لأصحاب البشرة السوداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.