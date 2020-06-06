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النجمة البالغة من العمر 53 عاماً نشرت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورتها وهي ترتدي قناعًا أسود مكتوبًا عليه باللون الأحمر “العدالة لجيوفاني لوبيز”.
وعبرت سلمى عن رغبتها في القصاص العاجل لجيوفاني ومعالجة التوتر المستمر بين الجمهور وسلطات إنفاذ القانون، وكتبت :” فساد ووحشية الشرطة يجب أن يتوقفا، أطلب من المسؤولين عن الأمن أن يمتلكوا القوة والإنسانية والشرف لحماية شعبنا الذي هو في أمس الحاجة إلى الأبطال والأمل. دعونا نتغير”.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة – سلمى حايك غاضبة بعد مقتل شاب على يد الشرطة المكسيكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.