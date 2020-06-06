​أمير يوسف مصاب بـ”كورونا”: “ادعولي عشان الصبح كنت حاسس إني بموت”

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وكتب يوسف “عملت إشاعة مقطعية والدكتور قالي عندي كورونا.. الحمد لله على كل شيء.. بس أمانة ادعولي عشان الصبح كنت حاسس إني بموت.. وفي المستشفى قالي اعزل نفسي في البيت وأنا خايف من القاعدة لوحدي حقيقي خايف ومش لاقي الأدوية في الصيدليات”.
وأضاف: “أنا خايف من الإحساس اللي جالي الصبح.. جسمي كله كان منمل وبيغمى عليا وفجأة بدون أي مقدمات.. ودلوقتي دايخ بحاول اطمن نفسي واهديها.. بس حقيقي تعبان ومش عارف هيحصل ايه ادعولي بالله عليكم”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.