​أمير يوسف مصاب بـ”كورونا”: “ادعولي عشان الصبح كنت حاسس إني بموت”

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 07:40 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 07:40 مساءً - مشاركة

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وكتب يوسف “عملت إشاعة مقطعية والدكتور قالي عندي كورونا.. الحمد لله على كل شيء.. بس أمانة ادعولي عشان الصبح كنت حاسس إني بموت.. وفي المستشفى قالي اعزل نفسي في البيت وأنا خايف من القاعدة لوحدي حقيقي خايف ومش لاقي الأدوية في الصيدليات”.

وأضاف: “أنا خايف من الإحساس اللي جالي الصبح.. جسمي كله كان منمل وبيغمى عليا وفجأة بدون أي مقدمات.. ودلوقتي دايخ بحاول اطمن نفسي واهديها.. بس حقيقي تعبان ومش عارف هيحصل ايه ادعولي بالله عليكم”.