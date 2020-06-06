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وتساءلت إذا كانت هذه الأحداث تصب في مصلحة المواطن اللبناني، الذي بات يخاف من المستقبل، ويعاني من الفقر والجوع والبطالة.
وكتبت إليسا في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “كلن جوعانين. كلن بيقبضو نص معاش باللبناني. كلن ما معن يعلمو ويطعمو ولادن. كلن خايفين شو بدو يصير بكرا. كلن مرعوبين من المجاعة. طيب لمصلحة مين اللي عم يصير بهالحالة؟ هالبربرية بتصلح الوضع أو بترد الدولار ١٥٠٠؟”.
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كانت هذه تفاصيل خبر إليسا ممتعضة من الاشتباكات في وسط بيروت: “لمصلحة مين اللي عم يصير بهالحالة؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.