إليسا ممتعضة من الاشتباكات في وسط بيروت: “لمصلحة مين اللي عم يصير بهالحالة؟”

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وتساءلت إذا كانت هذه الأحداث تصب في مصلحة المواطن اللبناني، الذي بات يخاف من المستقبل، ويعاني من الفقر والجوع والبطالة.

وكتبت إليسا في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “كلن جوعانين. كلن بيقبضو نص معاش باللبناني. كلن ما معن يعلمو ويطعمو ولادن. كلن خايفين شو بدو يصير بكرا. كلن مرعوبين من المجاعة. طيب لمصلحة مين اللي عم يصير بهالحالة؟ هالبربرية بتصلح الوضع أو بترد الدولار ١٥٠٠؟”.