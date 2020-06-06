كريستيانو رونالدو يعود طفلًا خلال حفل ميلاد توأمه الثالث في أجواء عائلية محدودة

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ونشر رونالدو صورة له مع أسرته على حساباته الشخصية الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي احتفالا بهذه المناسبة، واختار كل منهم شخصية كرتونيه شهيرة، في أجواء من المرح والسعادة.

وارتدى رونالدو زي شخصية “علاء الدين” الشهيرة، وعبر عن حبه الكبير لطفليه، مؤكداً أنه سيحبهما حتى نهاية العالم.

من جهة ثانية، دخل أسطورة كرة القدم البرتغالية التاريخ مجددا، من خلال تقرير حديث نشرته مجلة “فوربس” الاقتصادية، والتي أكدت أنه بات أول لاعب كرة قدم في تاريخ اللعبة يتقاضى أكثر من مليار دولار على مدار مسيرته الكروية.

وتحصل رونالدو خلال الأشهر الـ12 الأخيرة على 105 ملايين دولار كدخل سنوي إجمالي، سواء من راتبه مع يوفنتوس الإيطالي أو من إيرادات الإعلانات والمداخيل الأخرى، علما أن المجلة وضعته في المركز الرابع من حيث إجمالي الدخل السنوي بين مشاهير العالم حاليا.