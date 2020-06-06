تغريدات في حبّ هيفاء وهبي تجتاح تويتر من دون أي مناسبة متوقعة

وتصدرت هيفاء وهبي موقع “تويتر” في لبنان ليل 5 مايو/حزيران، بعد دعوة من فانز النجمة للمشاركة في هاشتاغ “تويت في حب هيفاء” عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

وتمكن الهاشتاغ من أن يحجز المرتبة الأولى في ترند لبنان، بالرغم من كل الظروف التي يعانيها البلد من ثورات مقبلة بسبب الوضع الاقتصادي، ووضع سياسي صعب.

هيفاء قامت من جهتها، بالردّ على تغريدات الحب التي وصلتها من جمهورها بشكل كبير بكل حب وتقدير، وغرّدت:”كنت بعرف كتير منيح انكم بتحبوني بس اليوم حسّيت حالي عم بنحب لأول مرة“، وتابعت: ”ما بعرف شو هو هالشي الي حسّيته يمكن لانه المفاجآت حلوي بدون مناسبة او سبب؟ او يمكن لانه الي بيني وبينكن علاقة بقاء مش فراق! شكراً من قلبي“.