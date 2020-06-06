إبنة حسن حسني تكشف للمرة الاولى ما قاله قبل وفاته

وتذكرت في لقاء تلفزيونية حديثه الاخير قبل رحيله عن عالمنا، حيث قال لها: “انت جيباني المستشفى ليه أنا كويس”، مضيفة: “قبل دخوله العملية كان يتواصل معي ولم تكن الحالة حرجة حينها، وكان بيهزر معايا وإحنا في الطوارئ وبيقولي أوعي يجيلي كورونا من الناس اللي هنا هاتي لي بسرعة كمامة”.

واكدت ان الراحل كان يعاني من وعكة صحية بدأت مساء الأربعاء الماضي، إذ بدت عليه أعراض عبارة عن مغص في المعدة، مشددة على ان والدها لم يكن يعاني من مشاكل صحية في القلب ولم يصب بأي جلطة ولكنه كان يعاني من السكري.

وولفتت الى انها “قبل يومين من وفاته، أحضرت طبيبا لمعاينته وقام بعدها بادخاله إلى المستشفى بسبب حالته الصحية وتم عمل قسطرة له يوم الجمعة.

وتوفي النجم المصري الاسبوع الماضي، عن عمر ناهز 89 عاما بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة وبقي 24 ساعة داخل العناية المركزة.