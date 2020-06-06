بأمر من كورونا.. إعدام 10 آلاف من حيوان المنك

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 07:40 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 07:40 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقالت هيئة الأغذية والسلع الهولندية إنه تم اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا، في 10 مزارع تربي حيوانات المنك للحصول على فرائها الثمين.

وقالت المتحدثة فريدريك هيرمي: “سيتم إخلاء وتطهير جميع مزارع تربية المينك التي توجد بها إصابات، ولن يحدث ذلك في المزارع الخالية من الإصابات”.

وأمرت الحكومة يوم الأربعاء بالتخلص من 10 آلاف من حيوانات المنك، بعد التأكد من أن المزارع المصابة يمكن أن تصبح مستودعا للمرض على المدى الطويل.

وفي البداية أصيب عدد من حيوانات المنك بفيروس كورونا من القائمين عليها في أبريل.

Advertisements

وفي مايو كشفت الحكومة عن حالتي إصابة بشريتين مصدرهما حيوانات مريضة وهما الحالتان الوحيدتان المعروفتان لانتقال الفيروس من حيوان لإنسان منذ بدء التفشي في الصين.

ويتم التخلص من الحيوانات من خلال قيام عاملين في المزارع يرتدون الملابس الواقية باستخدام الغاز ضد أمهات المنك وصغارها.

وتقول الجماعات المعارضة لتجارة الفراء إن الوباء سبب آخر لإغلاق جميع المزارع.

ويقول الاتحاد الهولندي لمنتجي الفراء إن هناك 140 مزرعة لحيوانات المنك في البلاد، تصدر ما قيمته 90 مليون يورو (101.5 مليون دولار) من الفراء سنويا.