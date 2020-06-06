ميسي يعود لتدريبات برشلونة بشكل “انفرادي”

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وكان ميسي قد غاب عن تدريبات الفريق في المركز التدريبي لبرشلونة، حيث أعلن النادي أنه يعاني من مشكلة عضلية بسيطة في الساق اليمنى، لكنه عاد إلى الحصة التدريبية السبت وتمرن فقط مع نيلسون سيميدو، الذي يعاني من مشكلة بسيطة في الركبة.
ويأمل برشلونة في أن يصبح ميسي لائقا في الوقت المناسب للمشاركة في المباراة التي يخوضها الفريق أمام مضيفه ريال مايوركا يوم السبت المقبل في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، وذلك لدى استئناف منافسات المسابقة بعد فترة توقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وقبل 11 مرحلة من نهاية الدوري، يحتل برشلونة الصدارة بفارق نقطتين أمام غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.