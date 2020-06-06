فن ومشاهير

ميسي يعود لتدريبات برشلونة بشكل “انفرادي”

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 07:40 مساءً - مشاركة

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وكان قد غاب عن تدريبات الفريق في المركز التدريبي لبرشلونة، حيث أعلن النادي أنه يعاني من مشكلة عضلية بسيطة في الساق اليمنى، لكنه عاد إلى الحصة التدريبية السبت وتمرن فقط مع نيلسون سيميدو، الذي يعاني من مشكلة بسيطة في الركبة.

ويأمل في أن يصبح ميسي لائقا في الوقت المناسب للمشاركة في المباراة التي يخوضها الفريق أمام مضيفه ريال مايوركا يوم السبت المقبل في المرحلة الثامنة والعشرين من ، وذلك لدى استئناف منافسات المسابقة بعد فترة توقف بسبب أزمة وباء “كوفيد-19”.

وقبل 11 مرحلة من نهاية الدوري، يحتل برشلونة الصدارة بفارق نقطتين أمام غريمه صاحب المركز الثاني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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