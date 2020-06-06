كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد نجاحهما في أولاد آدم.. ماغي بو غصن تعايد قيس الشيخ نجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن على تهنئة الفنان السوري قيس الشيخ نجيب بمناسبة عيد ميلاده وذلك من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الخاص بموقع التدوينات تويتر. وعلقت ماغي قائلة: عقبال المية سنة يا صديقي وتبقى حارق خارق متفجر. يذكر أن ماغي وقيس كانا قد قدما ثنائية رائعة خلال الماراثون الرمضاني الفائت من خلال مسلسل "أولاد أدم". المسلسل من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.



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