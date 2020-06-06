فن ومشاهير

تراند اليوم : نورهان تكشف عن مرارة أيامها : محدش شاف الي شوفتو – شاهد

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Amiraali 0 تبليغ

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تتواصل الفنانة نورهان مع الجمهور بصور وفيديوهات من حياتها الشخصية والمهنية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من آن لآخر.

نشرت نورهان صورة جديدة لها عبر حسابها على Instagram، وعلقت كاتبة: “طب والله بعد اللي مريت بيه.. حد غيري كان جاله جنان.. الحمد لله.. فعلاً انا Blessed”.

يذكر أن نورهان شاركت في موسم رمضان 2020، بمسلسل “ليالينا 80” من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.

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