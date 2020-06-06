تراند اليوم : صورة عفوية لسمية الالفي من داخل منزلها.. تحدث ضجة

شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه على تطبيق “إنستغرام”، بصور له برفقة والدته الفنانة سمية الالفي من داخل منزلها، واحدث ضجة كبيرة بسبب ظهورها العفوي.

وظهرت النجمة القديرة بعفويتها وبراحتها داخل منزلها، بالعباءة الصيفية ومن دون مكياج وتركت شعرها على طبيعته ورفعته عن وجهها من دون تصفيف، ومدت قدميها على الكرسي خلال حديثها مع ابنها، الامر الذي تفاعل معه عدد كبير من المتابعين الذي اثنوا على طبيعيتها التي تظهر فيها دائماً.

بدوره، علق الفيشاوي على الصور قائلا: “أبويا الله يرحمه كان مِعاودنا ان يوم الجمعه يوم ماما المقدس جمعه مباركة”.

وكانت محكمة جنح الدقي، قررت تأييد الحكم الصادر بحق احمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام سداد نفقة ابنته لينا.