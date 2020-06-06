تراند اليوم : قلم حقيقي.. رامي إمام يكشف تفاصيل مشهد ضرب حقيقي بين الزعيم وحمدي الميرغني – فيديو

المخرج رامي إمام والفنان حمدي الميرغني ضيفين على برنامج “مساء dmc”، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر قناة dmc، أمس الجمعة.

روى إمام تفاصيل مشهد ضرب حقيقي لم يكن موجودا ضمن السيناريو، جمع الفنان عادل إمام والميرغني، موضحا أن المشهد الذي يعنّف فيه الزعيم، الميرغني، أمام “ميس عفاف”، وكأنه السبب في مغادرة المأذون، احتوى على عبارات ارتجالية من الزعيم، كما قام بضرب حمدي دون أن يكون ذلك موجودا في السيناريو.

تابع: “أستاذ عادل في المشهد ده متكلمش غير قليل أوي وفي لحظة كده في الآخر قام ضارب حمدي بالقلم على سهوة وقاله إخرس.. حمدي من الصدمة معرفش يعمل إيه قام وقف زعلان كده زي العيال الصغيرة، فالزعيم كمل بكلام ارتجالي زيادة عن السيناريو.. فإحنا وقعنا من الضحك”.

من جانبه، رد الميرغني قائلا: “أول ما اتقال كات والمشهد خلص أستاذ عادل حضني وباسني من راسي وقالي اوعى تكون زعلت.. مع إن أنا كنت ميت ضحك أصلا مع الناس هزعل إيه.. أستاذ عادل ليه احترامه في تاريخه وسنه ومقامه وكل حاجة، ومش مطالب منه يبرر لي مش عشان هو الزعيم، لا عشان أنا أصلا مش هزعل لأن ده تمثيل وهو قيمة وقامة كبيرة”.

“فلانتينو” من بطولة عادل إمام ودلال عبدالعزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني وطارق الإبياري وهدى المفتي ورانيا محمود ياسين ووفاء صادق، ومن إخراج رامي إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.