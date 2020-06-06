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تراند اليوم : تعرف علي.. موعد عرض فيلم منى زكي “الصندوق الأسود”- شاهد

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bosyfawzy 0 تبليغ

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تنتظر الممثلة المصرية ​منى زكي​ قرار فتح دور العرض السينمائية في الفترة المقبلة، من أجل انطلاق عرض فيلمها الجديد “​الصندوق الأسود​”، من إخراج محمود كامل بعد انتهاء من تصوير المشاهد شهر الماضي،

ويواصل المخرج عملية المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية ليكون جاهزا للعرض بعد الانتهاء من ازمة .

وتدور أحداث الفيلم حول تورط زكي وتعرضها للخطف من “هجام” ويجسده الممثل المصري محمد فراج و”سارق”، ويجسده الممثل مصطفى خاطر، بسبب حملها الذي يعد اللغز الرئيس في الفيلم.

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وتعود منى زكى إلى السينما بعد غياب أكثر من 3 سنوات، بفيلم من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل.

 

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