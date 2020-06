تراند اليوم : جان كلود فان دام.. نكاد لا نعرفه في صوره الجديدة- شاهد

التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للنجم العالمي الشهير ​جان كلود فان دام​ البالغ من العمر 59 عاماً في ماليبو.

وقضى جان كلود يوماً ممتعاً على الشاطئ برفقة أصدقائه.

وظهر جان كلود بمظهر مختلف عما اعتاد عليه الجمهور سواء من ناحية جسمه الذي ما زال رياضياً لكنه لم يعد مفتول العضلات، أو من ناحية قصة شعره أيضاً المختلفة.

كان آخر فيلم تألق فيه جان كلود هو We Die Young وتم إصداره مباشرة إلى إحدى المنصات الرقمية العام الماضي.

سيلعب بعد ذلك شخصية تسمى جان كلاويد في فيلم الرسوم المتحركة القادم Minions: The Rise of Gru، المقرر إصداره العام المقبل.

