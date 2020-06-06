تراند اليوم : شاهدوا.. قصر “شاكيرا” الذي باعته بمبلغ تجاوز الـ11 مليون دولار

باعت المغنية العالمية ​شاكيرا​ قصرها الذي كانت تمتلكه في ميامي بيتش بولاية ​فلوريدا​ في مقابل 11.648 مليون دولار أميركيّ، بعد أن اشترته في سنة 2001 مقابل 3.38 مليون دولار أميركيّ.

ومن خلال الصور التي إنتشرت للقصر، يلاحظ الطابع الفخم والمودرن الذي يطغى على كل تفاصيله.

فنلاحظ أن اللون الأبيض يطغى على ملامح القصر الداخلية، ويمتزج لون الفضَّة العائد إلى الاكسسوارات بالأبيض الخاصِّ بالأرائك، ما يشيع الفخامة.

ويحتلُّ هذا القصر مساحة نصف فدَّان على خليج “بيسكاين”، ويحظى برصيف خاص، وهو يبعد مسافة قصيرة بالسيارة من المحيط الأطلسي ورمال شاطئ “ميامي”.

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