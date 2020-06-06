تراند اليوم : بالكمامة.. محمد رمضان يكشف كواليس تصوير كليبه الجديد “كورونا”- شاهد

شوق الفنان محمد رمضان، جمهورة لأغنيته الجديدة “كورونا فيروس”، والمقرر طرحها قريبًا على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، تزامنًا مع تفشي الوباء في العالم.

ونشر رمضان صورة ترويجيه من كواليس الأغنية، ظهر فيها مرتديًا روب أزرق اللون، وكمامة فضية كإجراء احترازي أثناء التصوير، مع جوانتي أبيض مطرز، علق عليها قائلًا: “انتظروا أكبر قنبلة كورونا فيروس إخراج محمد سامي”.

بالكمامة.. محمد رمضان يكشف كواليس تصوير كليبه الجديد “كورونا”

يذكر أن محمد رمضان، شارك في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل “البرنس” وتدور أحداثة في إطار اجتماعي درامي، حول رضوان البرنس، الذي يعمل سمكري في ورشه أبيه، ولديه 5 أخوات غير اشقاء، تتفاقهم بينهم المشكلات بعد وفاة والدهم الذي يترك الميراث إلى رضوان.

وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة روجينا، ونور اللبنانية، وإدوارد، وريم سامي، وأحمد زاهر، وإنعام الجريتلي، وسلوى عثمان، وأحمد داش، ومحمد علاء، وأحمد فهيم، ورحاب الجمل، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.