تراند اليوم : إليسا هتحكي عن قصة حياتها في ألبومها الجديد – تفاصيل

كشفت المطربة اللبنانية إليسا خلال حفلها الأونلاين قبل أيام، عن تفاصيل ألبومها المقبل الذي تنتجه شركة “روتانا”.

أوضحت إليسا أنه سيصدر بعد شهر من الآن، لافتة إلى أنها سجلت فيه 17 أغنية، ومن المقرر أن تخضع الأسبوع المقبل لجلسة تصوير الخاصة به، قائلة: “سيتضمن ألبومي أغنية اخترتها عنوانا للألبوم وستكون بمثابة سيرة ذاتية عن حياتي”.

تكرر إليسا في ألبومها الجديد التعاون مع أسماء بارزة سبق أن تعاونت معها، مثل: محمد رحيم، نادر عبد الله، بهاء الدين محمد، محمد يحيى، أمير طعيمة، وليد سعد، أسامة مصطفى، فضلا عن تعاونها مع أسماء جديدة.

يُذكر أن إليسا أطلت منذ أيام على جمهورها في أول حفل أون لاين لها عبر تطبيق شاهد VIP، وأمتعت إليسا جمهورها بمجموعة من أجمل أغانيها، كما قدمت أغنية “وحشتوني” للفنانة وردة.