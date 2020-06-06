تراند اليوم : كورونا لا يرحم حتى الأندرجرواند .. إصابة أمير يوسف

صدم مطرب الفن المستقل “الأندرجراوند” أمير يوسف، جمهوره بالإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أمير عبر حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” :”أجريت أشعة مقطعية والدكتور قالي عندي كورونا.. الحمد لله على كل شيء.. بس أمانة ادعولي عشان الصبح كنت حاسس إني بموت.. وفي المستشفى قالوا لي اعزل نفسي في البيت وأنا خايف من القعدة لوحدي حقيقي خايف ومش لاقي الأدوية في الصيدليات”.

تابع: “أنا خايف من الإحساس اللي جالي الصبح.. جسمي كله كان منمل وبيغمى عليا وفجأة بدون أي مقدمات.. ودلوقتي دايخ بحاول اطمن نفسي واهديها.. بس حقيقي تعبان ومش عارف هيحصل إيه ادعولي بالله عليكم”.

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أمير يوسف كاتب وملحن ومطرب مصري، في بداية عمله الفني كوّن فريقه الغنائي “كلاكيت باند” واستمر معه 4 سنوات، إلى أن قرر الانفصال عنه والقيام بمشروعه الفني الخاص، من أشهر أغانيه “أنا سطرين” مع فريق أسفلت، “نور الفلاش” مع مروان أنور، “إنسان سابق” مع فريق كلاكيت، و”بنوتة” و”بكره أحلى”.