تراند اليوم : هل كان حسن حسني خائفًا من الإصابة بكورونا قبل الوفاة؟ ابنته تجيب.. شاهد

استضافت الإعلامية ياسمين سعيد، أسرة الفنان الراحل حسن حسني، للكشف عن تفاصيل الأيام الأخيرة قبل وفاته، في برنامجها “الجمعة في مصر”، والذي يعرض عبر قناة “MBC مصر”.

وقالت فاطمة ابنة الفنان، إن والدها كان بحالة صحية جيدة قبل الوفاة، إلا أنه شعر بمغص وإعياء في صباح يوم الخميس، ثم قرروا نقله إلى المستشفى لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة حتى يطمئنون عليه، وبعدها تطلب الأمر أن يركب قسطرة في القلب.

وتابعت: “التأخر في الحالة جه بسرعة جدًا، وعمره ما اشتكى من القلب، وكان بيهزر معايا في الطوارئ ويقولي أوعي يجيلي كورونا من الناس اللي هنا هاتيلي كمامة، وفضل يقولي أنتي جايباني هنا ليه؟، وعمره ما كان تعبان من القلب لأنه كان مريض سكر”.

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بينما قال هشام ابن الفنان: “دخلنا المستشفى كتير قبل كده من سنة ومن سنتين، وكانت حالات حرجة أوي، بس أول مرة يدخل المستشفى على رجليه، والمرة دي كانت الوحيدة اللي مكناش متوقعين إنه ميرجعش معانا”.