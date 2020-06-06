أنباء عن زواج نيللي كريم من رجل أعمال.. والفنانة تعلق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت أنباء مؤخرا عن زواج الفنانة المصرية نيللي كريم من رجل الأعمال عمر إسلام، الصديق المقرب للفنان عمرو دياب، وأنهما احتفلا بزواجهما في عيد الفطر الماضي، في حفل صغير بفيلا العريس في الجونة بحضور عدد من نجوم الفن.

وفي أول تعليق لنيللي كريم، أكدت أنه بالفعل هناك مشروع زواج قائم، لكنه لم يُكلل حتى الآن بالزواج أو حتى الارتباط الرسمي.

وشددت، في تصريحاتها لموقع “اليوم السابع”، أنه عند زواجها ستعلن على الفور، حيث قالت: “والله لما هتجوز هقول، مش هتجوز فى السر والله، دي مش طريقتي خالص”.

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وكانت عدد من المصادر قد كشفت أن نيللي كريم كانت قد تعرفت على رجل الأعمال عمر إسلام في احتفالية خاصة كان يتواجد فيها الفنان المصري عمرو دياب ودينا الشربيني، وبدأت العلاقة منذ ذلك الحين قبل 7 أشهر.

يذكر أن الفنانة المصرية نيللي كريم قد تزوجت مرتين من قبل، الأولى في الـ16 من عمرها وأنجبت ابنيها كريم ويوسف، ثم تزوجت من خبير التغذية هاني أبوالنجا الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها منه ابنتين هما: “سيليا وكندة”.

ونيللي كريم شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “بـ 100 وش” وشاركها بطولته كل من آسر ياسين، وإسلام إبراهيم، وعلا رشدي، ودينا ماهر، ومصطفى درويش، وحنان يوسف، وزينب غريب، وغيرهم، والعمل من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.