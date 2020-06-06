ابنة أحمد الفيشاوي تكشف لأول مرة عن أخيها غير الشقيق.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجرت لينا نجلة الفنان المصري أحمد الفيشاوي مفاجأة من العيار الثقيل، وكشفت لأول مرة عن وجود أخ غير شقيق لها، يُدعى «تيتوس الفيشاوي»، وهو الابن الذي لم يتحدث عنه الفيشاوي قبل ذلك في الإعلام.

لينا نشرت صوراً تجمعها بطفل يحمل الكثير من ملامح الفيشاوي الصغير، وكتبت معلقة عليها: «هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي، سعدية جداً لأنه أخيراً أصبح في حياتي، وسأكون قادرة على صنع الكثير من الذكريات معه، أحبك كثيراً يا تيتوس، لا أستطيع الانتظار لأراك قريباً»، وكانت لينا حريصة على التوضيح عير الهاشتاجات التي ارفقتها بالتعليق بأن «تيتوس» أخ لها من أم أخرى، وأن الصورة من أجازة قضتها برفقة أخيها في رحلتها الأخيرة إلى ألمانيا.

Advertisements

يُذكر أن أحمد الفيشاوي تزوج 5 مرات، الأولى من والدة لينا، هند الحناوي، ثم وسام عاطف، تلتها الألمانية دينيس ولمان، ، ثم الإعلامية اللبنانيةرولا دبس، وأخيراً، زوجته الحالية ندى الكامل.

من ناحية أخرى، اصدرت محكمة جنح الدقي قراراً بتأييد الحكم الصادر ضد الفنان المصري أحمد الفيشاوي بالحبس عام للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا، حيث قبلت المحكمة معارضة الفنان الشاب على الحكم شكلاً، ورفضته موضوعاً.

ووفقاً للقانون المصري، فلم يتبق أمام الفيشاوي سوى إجراء استئناف آخر درجة خلال 10 أيام، وإلا فلن يكون له فرصة النجاة من الحبس غير دفع نفقة ابنته «لينا»، وهو ما توقعه المحامي المصري شعبان سعيد وكيل ابنة النجم المصري، الذي قال إنه يتوقع أن يسدد الفيشاوي نفقة نجلته تجنباً لحبسه، مضيفاً: «كل ما يفعله الآن مماطلة ‏منه ليس أكثر ليستفيد من الإجراءات القانونية بدافع “العند”».