معلومات لا تعرفها عن الإعلامي "علي حكمي" .. وهذا آخر ما نشره بلحظات قبل غرقه

السبت 6 يونيو 2020

صورة أرشيفية

صدمة واسعة تسببت فيها وفاة الإعلامي السعودي علي حكمي جراء حادث مؤلم أثناء تواجده في منطقة جازان السعودية.



وتوفي الإعلامي الشاب غرقا في البحر الأحمر بمنطقة جازان بسبب الأجواء العاصفة التي حلت فجأة بعد أن وثق رحلته عبر Snapchat سعيداً بالمطر في جازان، ووثق كثيرا من مشاهد المطر قبل أن يتجه إلى البحر ويصور عددا من مقاطع الفيديو هناك.

معلومات عن الإعلامي الراحل:

1-يعتبر علي حكمي من الناشطين في الفعاليات التطوعية بمنطقة جازان خلال السنوات الماضية.

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2-عمل كمذيع في العديد من القنوات السعودية.

3-يعمل في العلاقات العامة لعدة جهات.

4-حاصل على جائزة الحوار الإعلامي لعام 2018.

5-عضو في العديد من الجهات التطوعية.

وكان علي حكمي، قد نشر صورا عبر حساباته في مواقع التواصل أثناء توجهه إلى جازان وقال إن لديه قناعة تامة بأن الذي يساعد الناس، يسخر له الله من يساعده، مبينا أن الخير عبارة عن دائرة تدور وترجع لك، حيث دعا متابعيه إلى الدعاء بالخير وتمنيه للآخرين.

ودون حكمي في آخر ما منشوراته التي بثها قبل وفاته بلحظات "سنرحل يوماً دون وداع سنترك خلفنا كل ما نريد، وما لا نريد.. ذلك هو الرحيل البعيد.. اللهم ارزقنا حسن الحياة وحسن الرحيل وارزقنا بمن يدعو لنا بعد الموت"