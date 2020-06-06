- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإعلامي علي حكمي غرقاً وفيديو يرصد اللحظات الأخيرة في حياته والان مع التفاصيل
السبت 6 يونيو 2020
فجع محبو الإعلامي السعودي الشاب علي حكمي بوفاته المأساوية، حيث رحل عن عالمنا غرقاً في مياه البحر الأحمر، الذي يطل عليه المدينة الجنوبية.
أعلن عن وفاة علي حكمي المحزن، من خلال أصدقائه الإعلاميين الذين نشروا الخبر عبر حساباتهم على مواقع التواصل، كاشفين أن الراحل لقي مصرعه مساء يوم الجمعة غرقاً في شاطئ جزيرة المرجان في جازان أثناء ممارسته السباحة، دون أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الحادث.وما زاد من صدمة الجمهور بخبر وفاة علي حكمي، أنه ظل حتى قبل وفاته بساعات، ينشر مقاطع فيديو وصور من المدينة، ويصور لحظة هبوط الأمطار ويدعو للأمة أن يزيح عنها فيروس كورونا، وجاءت آخر تغريدة له عبر حسابه على تويتر قال فيها: "أريد أن ألهم الناس أريد أن ينظر لي أحدهم ويقول بسببك أنت لم أستسلم".
وانهالت التعليقات المبكية التي تنعي علي حكمي من قبل متابعيه وزملائه في الوسط الإعلامي، ليتم تداول تغريدات ومنشورات نشرها على حسابه، فكانت المفارقة المفاجئة التي تم كشفها أنه كان قد نشر قبل رحيله عبر حسابه على سناب شات قائلاً: "سنرحل يوماً دون وداع سنترك خلفنا كل ما نريد، وما لا نريد.. ذلك هو الرحيل البعيد.. اللهم ارزقنا حسن الحياة وحسن الرحيل وارزقنا بمن يدعو لنا بعد الموت"، مما دفع البعض للإشارة أنه تنبأ بموته بهذه الكلمات، فهو رحل بشكل مفاجئ دون أي وداع.
ونعي الإعلاميون السعوديون زميلهم الشاب علي حكمي، فكتب الإعلامي زياد بن سعد الشهري تغريدة عن رحيل الأخير قائلاً: "قبل أقل من 3 ساعات يصور سناب وعايش حياته وفرحان بالأمطار والآن هو في ذمة الله.. الحياة قصيرة جدا جدا جدا.. الله يغفر لك ويرحمك".
كما نعى الصحفي السعودي ماجد عطيف صديقه علي حكمي عبر تغريدة قال فيها: "وفاة الزميل الإعلامي علي حكمي غرقا مساء اليوم الجمعة، أسأل الله العلي العظيم أن يتقبله من الشهداء الأبرار، إنا لله وإنا إليه راجعون".
هو إعلامي سعودي يقدم البرامج وكاتب صحفي وشاعر ويعمل في مجال العلاقات العامة لعدة جهات، حصل على جائزة الحوار الإعلامي لعام 2018، كما شارك في تقديم فعاليات جازان.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الإعلامي علي حكمي غرقاً وفيديو يرصد اللحظات الأخيرة في حياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.