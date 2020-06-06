حمل ياسمين صبري يتصدر بعد تداول رسالة منسوبة لها تعلن بها الخبر

السبت 6 يونيو 2020

تصدر خبر حمل الفنانة ياسمين صبري في طفلها الأول من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد تداول صورة لها تحمل رسالة منسوبة إليها تعلن به الخبر.



انتشرت صورة لياسمين صبري عبر تطبيق تيك توك، مكتوب عليها: "أنا حامل مفيش مبروك"، الأمر الذي دفع البعض لتداول الصورة باعتبارها رسالة حقيقية من الفنانة المصرية.

ومع تفاعل الجمهور مع صورة ياسمين صبري التي تعلن من خلالها عن حملها برسالة منسوبة لها، شكك الكثيرون في حقيقة الصورة لأن الفنانة الشابة سبق وأن صرحت أنها لا تمكن سوى حسابين على مواقع التواصل وهما انستقرام وتويتر، فهي لم تقتحم عالم تيك توك من الأساس مثل باقي النجمات، وبالتالي غير المنطقي أن يكون الحساب تابع لها.

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كما أكد محبو ياسمين صبري أنها لن تعلن خبر حملها بهذه الطريقة بشكل عام، لهذا فالرسالة المنسوبة إليها غير صحيحة بالمرة.

وكانت ياسمين صبري أعلنت زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في حفل عائلي بسيط، أقيم قبل رمضان بأيام وحرصا على أن يكون بأقل التجمعات اتباعاً بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

ومنذ زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة والأنظار تتسلط عليهما باستمرار، خاصة وأنهما بدا في نشر صور من حياتهما سوياً جاءت عبارة عن جلسة تصوير خضعا لها من داخل منزلهما، إلى جانب لقطات أخرى خلال استمتاعهما بإجازة عيد الفطر في الجونة.