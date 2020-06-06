شماتة شقيق ياسمين عبد العزيز في ريم البارودي بعد منع ظهورها على الشاشة

السبت 6 يونيو 2020

عبر الفنان وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن سعادته بقرار وقف الفنانة ريم البارودي، ومنعها من الظهور على الشاشة بشكل مباشر عبر حسابه على الفيس بوك.



نشر شقيق ياسمين عبد العزيز صورة من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي يعلن من خلاله عن منع بعض الشخصيات من الظهور على الشاشة منهم ريم البارودي، ذلك بسبب عدم حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة.

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وعلق شقيق ياسمين عبد العزيز على قرار وقف ريم البارودي قائلاً: "المجلس الأعلى لتنظيم اعلام مصر المحترم"، وألمح البعض أن إبداءه المباشر بسعادته بوقف الأخيرة وشماتته بها يعود إلى هجومها ضده بسبب منشوراته في حق شقيقته، التي كتبها بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي قبل أن يعلنا زواجهما.

من جهة أخرى، أحدث وائل عبد العزيز ضجة بسخريته من أداء أحمد العوضي زوج شقيقته في مسلسل "الاختيار"، قائلا له دون ذكر اسمه: "بص هقولك طريق اسهل بكتير من الي انت واخده عشان تشتهر وتمثل وربنا ينفخ في صورتك ويمكن تنجح لان التمثيل مش حواجب وعين مبرقه ونبره صوت وحده في كل الأدوار".

وأضاف وائل عبد العزيز في رسالته: "خد ورشه تمثيل واقرا كتاب لغة الجسد وشويه في علم النفس وده الطريق الوحيد انك تتعلم حاجه بدل ما أنت قارف ولاد الناس وبتركب علي رقبتهم عشان توصل".