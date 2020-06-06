عودة الحياة الفنية في لوس أنجلوس الشهر الجاري

السبت 6 يونيو 2020

من المتوقع أن تستأنف الحياة الفنية في لوس أنجلوس وكاليفورنيا منتصف الشهر الجاري، والتي تم التوقف العمل بها من مارس الماضي عقب انتشار فيروس "كوفيد ١٩".



صرح بذلك حاكم "جافننيوسوم" حاكم ولاية كاليفورنيا، بعدما أصدرت إدارة الصحة العامة بالولاية توجيهات بشأن إعادة الافتتاح مع الالتزام بشروط الحماية وبتدابير وبائية محددة.

ويتوقع البعض أن مقاطعة لوس أنجلوس، مقر إنتاج الترفيهستكون غير مؤهلة بوصفها أكبر مصدر في الولاية لحالات "كوفيد ١٩".

وتعد لوس أنجلوس واحدة من 50 مقاطعة في كاليفورنيا تشهد متطلبات الاستعداد ولكن ارتفاع حالات COVID-19 أو دخول المستشفيات يمكن أن يؤثر على وضعها مع اقتراب إعادة الفتح.اعتمادًا على ما إذا كانت المقاطعات تفي بالاختبارات والاستعدادات اللازمة.

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تتطلب إعادة بدء الإنتاج الفني بروتوكولات أمان متفق عليها من قبل العمال والإدارة والنقابات، وتخضع لرقابة مسؤولي الصحة العامة بالمقاطعة.وكان كبار المنتجين والأستوديوهاتونقابات هوليوود،قدموا الي الوكالات الحكومية توصياتها الخاصة لإعادة تشغيل الإنتاج بأمان.

وتشمل توصيات الأمان الاختبارات وراء زجاج شبكي، ووجبات الطاقم المتداخلة، والاختبارات المتكررة وضباط الامتثال للفيروسات التاجية. وتتضمن التوصيات الأخرى في تقرير الصناعة المكون من 22 صفحة استخدام أغطية الوجه في جميع الأوقات في الاستوديو والتدريب على ممارسات غسل اليدين وتوافر معقم اليدين؛ والتخلص من خدمة الطعام على طراز البوفيه.مع وجود مسافة ستة أقدام مطلوبة.

يثني تقرير الصناعة أيضًا عن جمهور الاستوديو المباشر، وهو عنصر رئيسي في البرامج الحوارية، ومسابقات الواقع وبعض الكوميديا المكتوبة، مع إمكانية السماح للجمهور في الحالات التي تتطلب تغطية الوجه، ويتم استيفاء متطلبات المسافة ستة اقدام.

والمعروف آن الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والتجارييشكلجزءًا كبيرًا من اقتصاد لوس أنجلوس ما يقرب من 17٪ من القوى العاملة بالصناعة.

وكان قد تم استنأف العديد من العروض الترفيهية، وخاصة برامج الحواراتعن طريق تصوير المشاركين المعزولين في منازلهم ،وإغلاق الإنتاج الذي يضم العديد من الفنانين منذ 20 مارس الماضي.

وتستعد استوديوهات "أتلانتا" لبدء تصوير أول البرامج التلفزيونية في يوليو، كما سيبدأ فيلم "Sisters" في 8 يوليو، و"The Oval"في 28 يوليو.