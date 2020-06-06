«ليه لأ» يتصدر تويتر.. ومغردون: «هيغير فكرة البنات عن الجواز»

السبت 6 يونيو 2020

تصدر مسلسل (ليه لأ) بطولة أمينة خليل موقع التدوينات الصغيرة تويتر بعد إذاعة حلقاته الأولى على شاهد.



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وتفاعل رواد تويتر مع الهاشتاج قائلين: «المسلسل حلو، هيغير فكرة البنات على الجواز»، فيما نشر البعض الآخر جزءا من كلمات أغنية التتر "اللي قادرة" لآمال ماهر.

يشار إلى أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.