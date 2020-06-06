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شكرا لقرائتكم خبر عن في مثل هذا اليوم.. رحيل «شرير السينما المصرية» محمود المليجي| فيديو والان مع التفاصيل
السبت 6 يونيو 2020
عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى المصرية، فيديو حدث في مثل هذا اليوم عن ذكرى رحيل «شرير السينما المصرية» الفنان محمود المليجي.
ولد محمود المليجي في 22 ديسمبر 1910، وهو ممثل مصري يعتبر واحدًا من أشهر الممثلين المصريين في القرن الماضي، وعرف باسم شرير الشاشة المصرية؛ لكثرة تقديم أدوار الشر في أعماله، ومع ذلك كان بارعًا في تقديم أدوار الخير والطبيب النفسي، وتمكن على مدار عقود طويلة من احتكار قلب المشاهد وتحقيق جماهيرية عريضة.
توفي في يوم 6 يونيو 1983 وكانت لحظة وفاته عندما كان يستعد لتصوير آخر لقطات دوره في الفيلم التليفزيوني "أيوب" في الاستديو وجلس وطلب ان يشرب فنجان قهوة وهنا اخذ يتحدث مع الفنان عمر الشريف الذي يشاركه في فيلم عن غرابة الحياة عن النوم والاستيقاظ وفجاة امل رأسه كأنها في حالة نوم عميقة وكل ما في الاستديو يعتقدون أنه مشهد تمثيلي يؤديه، وأخذ بعض الناس يضحكون مع استمرار شخير الفنان، ولم يكن يدرك الجميع أن المليجى قد وافته المنية في هذه اللحظة.
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