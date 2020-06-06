اتحاد الفنانين العرب يطلق مهرجانا فنيا يكشف تضحيات الأطباء ورجال الأمن في مواجهة كورونا

السبت 6 يونيو 2020

كلف رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب مسعد فودة، الأمين العام المساعد للاتحاد المخرج د.عمر الجاسر للقيام بمهمام المستشار الإعلامي لمهرجان سينمانا 2020، الذي يستعد الاتحاد لاطلاقه عبر المنصة الالكترونية من خلال فرعه في سلطنة عمان.



كما اختار فوده، الصحفي الكويتي مفرح الشمري مديرا للمركز الإعلامي لمهرجان سينمانا للفيلم العربي بدورته الأولى، وذلك لخبرته الطويلة في إدارة المراكز الإعلامية لعدد من الملتقيات والمهرجانات الفنية والمسرحية.

يهدف المهرجان، إلى تقديم أفلام سينمائية لإبراز تضحيات الأطباء ورجال الأمن والممارسين الصحيين ودورهم لمواجهة جائحة الكورونا ومدى معاناتهم وتضحياتهم ودور رب الأسرة والأم في تهيئة البيئة الصحية والنفسية للأسرة في الحجر والتزامهم جميعاً بتعليمات الجهات المختصة.