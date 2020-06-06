- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الفنانين العرب يطلق مهرجانا فنيا يكشف تضحيات الأطباء ورجال الأمن في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل
السبت 6 يونيو 2020
كلف رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب مسعد فودة، الأمين العام المساعد للاتحاد المخرج د.عمر الجاسر للقيام بمهمام المستشار الإعلامي لمهرجان سينمانا 2020، الذي يستعد الاتحاد لاطلاقه عبر المنصة الالكترونية من خلال فرعه في سلطنة عمان.
كما اختار فوده، الصحفي الكويتي مفرح الشمري مديرا للمركز الإعلامي لمهرجان سينمانا للفيلم العربي بدورته الأولى، وذلك لخبرته الطويلة في إدارة المراكز الإعلامية لعدد من الملتقيات والمهرجانات الفنية والمسرحية.
يهدف المهرجان، إلى تقديم أفلام سينمائية لإبراز تضحيات الأطباء ورجال الأمن والممارسين الصحيين ودورهم لمواجهة جائحة الكورونا ومدى معاناتهم وتضحياتهم ودور رب الأسرة والأم في تهيئة البيئة الصحية والنفسية للأسرة في الحجر والتزامهم جميعاً بتعليمات الجهات المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الفنانين العرب يطلق مهرجانا فنيا يكشف تضحيات الأطباء ورجال الأمن في مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.