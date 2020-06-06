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شكرا لقرائتكم خبر عن «إيسيسكو» تضع كنوز مكتبة الإسكندرية رهن إشارة المهتمين والان مع التفاصيل
السبت 6 يونيو 2020
وضعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) الكنوز المعرفية لمكتبة الإسكندرية رهن إشارة المهتمين والباحثين ضمن التعاون المتميز بين المنظمة ومكتبة الإسكندرية.
كما يتيح موقع "بيت إيسيسكو الرقمي"، الوصول إلى مستودع الأصول الرقمية الذي يحتوي على أكبر مجموعة رقمية باللغة العربية، بجانب مخطوطات ويلكوم العربية التي تتيح الوصول إلى أكبر مجموعة من الكتب المخطوطة بصورة رقمية مرفقة ببياناتها، وأرشيف الصحافة المصرية على مدار 40 عاماً، إضافة إلى الأرشيف الرقمي للطوابع المصرية منذ عام 1866م وإلى اليوم. يُذكر أن "بيت إيسيسكو الرقمي" يتيح أيضاً محتويات المنصة الرقمية للرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، وأكثر من ستة ملايين كتاب ومصدر معرفي رقمي من مكتبة الشارقة، يمكن للجمهور الاطلاع عليها بأكثر من عشر لغات مختلفة طوال فترة الحجر الصحي.
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