بعد تصدره تويتر.. ما لا تعرفه عن "فرحان العلي"

السبت 6 يونيو 2020

صورة أرشيفية

أثار فرحان العلي الممثل الباكستاني المقيم بالكويت، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو خادشا للحياء العام على حسابه في "سناب شات" مخلًا بالآداب العامة.



وتعرض "العلي"، لموقف محرج بين المتابعين، بعد نشر مقطع الفيديو عقب ظهور "عضوه الذكري"، وتداول هاشتاج يحمل اسمه (#فرحان_العلي) عبر موقع التدووينات القصيرة "تويتر"، طالبوا فيه بالقبض عليه ومعاقبته على فعلته بترحيله على الفور من الكويت.

فرحان العلي

وبررّ فرحان العلي، نشر مقطع الفيديو عبر "سناب شات"، بأن الأكاونت كان قد تعرض للاختراق، فظهر في مقطع صوتي عبر حسابه قائلًا: "يا جماعة صدقوني الأكاونت كان متهكر".

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ووصف عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ظهور فرحان العلي بتلك الطريقة بأنه كان في حالة "سكر"، فيما طالب آخرون بالتستر عليه خاصة وأن الله يستر على عباده.

ودخل فرحان العلي، مجال المسرح والتمثيل في الكويت وأبرز قدراته تمثيلية فطرية على المسرح والتلفزيون، والذي ساعدة الفنان حسن البلام، وله رصيده بالعديد من الأعمال الفنية منذ بداياته، وكانت بداياته عبر الكوميديا التي طغت على مسيرته الفنية مع بعض الأعمال الدرامية.

وقرر العلي الاعتزال مؤخرا لعدم تلقيه عروض عمل، وبسبب قصر قامته والتي حدت من إمكانياته من متابعة مسيرته، ولكنه سرعان ما تراجع عن قراره بعمل مسرحي مطلع عام 2020.

وولد فرحان العلي في الكويت بتاريخ 5 - أبريل - 1972، لأبٍ باكستاني وأمٍ إيرانية، لذلك يحمل الجنسية الباكستانية، فيما عاني من مشاكل صحية، حيث لم يتمكن من الكلام حتي سن الـ5 من عمره، ثم عاني من توقف النمو؛ نظرا لعدم تطور الأدوية الخاصة بهذا المرض وخطورة أعراضها الجانبية، حيث لم يزيد طوله عن 133 سنتيمترا.

وقبل أن يدخل العلي مجال التمثيل بتشجيع الفنان حسن البلام، والذي عرض عليه دورا ثانويا في برنامج "قريقعان" عام 2003، عمل في إصلاح أجهزة الستلايت.

وظهر فرحان العلي، لأول مرة على شاشة التلفاز عام 2003 من خلال البرنامج الكوميدي "قريقعان" مع الممثل داوود حسين وحسن البلام؛ وظهر في العام التالي ببرنامجي "قريقعان 2004"، و"هية خفية" الكوميديين، كما شارك في السيت كوم "واو موتيل" عام 2005، وبرنامج الكوميديا "ريموت كونترول" مع هيا الشعيبي وعبد الناصر درويش، ثم في مسلسل "جني وعطبة" الكوميدي مع الممثل غانم الصالح.