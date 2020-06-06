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شكرا لقرائتكم خبر عن فرحان العلي ينشر فيديو خادش للحياء والان مع التفاصيل
السبت 6 يونيو 2020
صورة أرشيفية
أوضحت وسائل الإعلام في الكويت اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2020 بشأن الفيديو الذي قام الممثل فرحان العلي بنشره على حسابه على تطبيق سناب شات مما أثار حالة من الغضب على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء ذلك الفيديو الذي يكون خادش للحياء ظهر فيه وهو بدون ملابس وصرحت صحيفة كويتية بأن الممثل الباكستاني المقيم في الكويت وهو الفنان فرحان العلي قام بنشر مقطع فيديو مخل بالآداب العامة.
حيث ظهر من خلال الفيديو وهو عاري تماما بدون أي ملابس ما عرضه ذلك لموقف محرج بين جميع المتابعين وقد تصدر هاشتاج باسم #فرحان_العلي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
كما تم المطالبة بالقبض علي الممثل المذكور وأن يتم معاقبته وترحيله من الكويت ومن ثم فقد تم التواصل مع مصدر أمني وأكدت بأن مباحث الجرائم الإلكترونية قام باستدعائه وذلك بسبب ظهوره في هذا الفيديو بدون ملابس وبشكل مخل بالآداب العامة.
فيما برر الفنان فرحان العلي ذلك الفيديو الذي قام بنشره وقال بأن الحساب الخاصة به تعرض للاختراق ونشر مقطع صوتي عبر جاء فيه يا جماعة صدقوني الأكاونت كان متهكر.
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