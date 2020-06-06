عارضة الأزياء كايلي جينر تتصدر قائمة أعلى المشاهير أجرا

السبت 6 يونيو 2020

تصدرت نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء كايلي جينر ومغني الراب كاني وست، الخميس، قائمة مجلة فوربس السنوية لأعلى المشاهير أجرًا، وهيمن نجوم الرياضة بمن فيهم روجر فيدرر وليونيل ميسي على المراكز الـ10 الأولى.



وقدرت مجلة فوربس أن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية جينر ربحت 590 مليون دولار في الأشهر الـ12 الماضية معظمها من بيع حصة قدرها 51% في خط كايلي كوزميتكس لمستحضرات التجميل إلى كوتي في عام 2019.

وتصدرت جينر (22 عاما)، وهي أخت غير شقيقة لكيم كاردشيان، عناوين الصحف قبل نحو أسبوع عندما قالت فوربس إنها بعد مراجعة بيانات صفقة كوتي لم تعد تعتقد أنها مليارديرة كما أعلنت قبل نحو عام.

وردت جينر قائلة إن تقدير مجلة فوربس الأصلي استند إلى "عدد من البيانات غير الدقيقة والافتراضات غير المثبتة".

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وجاء وست، زوج كاردشيان، في المرتبة الثانية بنحو 170 مليون دولار، معظمها من صفقته مع أديداس بشأن علامته للأحذية الرياضية يزي.

ويعتبر وست الموسيقي الأعلى ربحًا يليه إلتون جون الذي جمع معظم أرباحه المقدرة بنحو 81 مليون دولار من جولة وداع غنائية طويلة.

وقالت فوربس إن المئة شخصية الأعلى أجرًا ربحوا مُجتمعين 6.1 مليار دولار قبل حساب الضرائب والرسوم، بانخفاض بلغ نحو 200 مليون دولار عن عام 2019، بعد أن أغلقت جائحة فيروس كورونا الملاعب والساحات الرياضية.

وجاء بطل التنس السويسري فيدرر في المركز الثالث بنحو 106.3 مليون دولار، معظمها من صفقات مع شركات مثل شركة الملابس اليابانية يونيكلو وصانع الساعات السويسري رولكس.

وجاء في المرتبة الرابعة والخامسة نجما كرة القدم كريستيانو رونالدو وميسي على الترتيب.