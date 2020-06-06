أصالة لـ نوال الزغبي: لازم نكون أصحاب.. وما نسيت تبولتك

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طلبت الفنانة السورية أصالة نصري، من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صداقتها عقب تصريحات الأخيرة في مقابلة متلفزة لها بأن أصالة ليست صديقة لها وأيضا ليست عدوة، موضحة أنها لا تحادثها هاتفيًا ولا يتغازلان في "تويتر" ولا يتقابلان.

وقالت أصالة في منشور لها عبر إنستغرام إنها لا بد أن تكون صديقة لنوال الزغبي بسبب وجود أصدقاء كثر مشتركين بينهما، إضافة إلى أنهما يتشاركان في القوة التي يتميزون بها بعد مرورهما بمرحلة الطلاق، مؤكدة أنها لا تنسى أكلة "التبولة" التي عزمتها عليها بمنزلها في لبنان.

وكتبت أصالة: "أوّلاً نحنا لازم وضروري نكون صحاب وذلك لأنّنا نشترك بأصحاب قراب جدّاً منّي ومنّك، وثانياً أنا لليوم ما نسيت تبّولتك ورح تعيديها كتير لأنّنا بإذن الله راح نلتقي كتير ".

وأضافت: "وثالثا القوّة الّلي بتكون فينا، نحنا ما بنشوفها غيرنا بيشوفها، ومتل مو شايفتيني قدرت، أنا كمان بشوفك قدرتي وغنّيتي وأثّرتي وعبّرتي ودائما كنتي بأجمل شكل وألطف حضور رغم الألمّ الّلي بقدر أتخيّله، الله يكون معك وتبقي نجمه منّ دهب#أصالة".

وذكر متابعون أن نوال الزغبي لا تمانع صداقة أصالة خاصة أنها استضافتها سابقا في منزلها، مؤكدة أن الفنانة السورية لو جاءت إلى لبنان بأي وقت ستستضيفها ويتقابلان سويا.

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وأوضحت نوال الزغبي أن أصالة فنانة كبيرة وتتمتع بصوت مميز، مبينة أنهما يشبهان بعضهما في مسألة الطلاق إلا أن أصالة أقوى في هذا الأمر، لافتة إلى أنها لم تبتعد مثلها.

وتستعد أصالة نصري في الأيام القليلة المقبلة لتسجيل ألبوم سيحمل الطابع الخليجي بعدما استقرت على تقديم أغنية "سينغل" خليجية خلال الفترة المقبلة قبل طرح الألبوم.

ووفق المعلومات فإن أصالة تعيش حاليًا في إجازة برفقة أولادها في الجونة وهي منتجع سياحي يقع بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر قبل العودة مجددا إلى القاهرة لاستئناف نشاطها الغنائي.

وحرص خالد الذهبي نجل أصالة على مشاركة الجمهور بمقطع فيديو خلال الرحلة البحرية بصحبتها، حيث عبر عن حبه لها والعلاقة القوية التي تربطهما، وأنه دائم التغزل بوالدته.

وقام خالد الذهبي باحتضان والدته وتقبيلها، متغزلا بها، ومشيرًا في الوقت ذاته بأن الكثير من متابعيه يظنون أنها زوجته أو صديقته أو أخته.